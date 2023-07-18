TOFAŞ, Cassius Winston'u transfer etti

Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, ABD'li oyun kurucu Cassius Winston'u transfer etti. Geçen sezon Bayern Münih takımında forma giyen 25 yaşındaki Winston ile anlaşma sağlandı. Winston, THY Avrupa Ligi'nde 29 karşılaşmada 11 sayı, 2,1 ribaunt ve 3,4 asist ortalaması yakaladı.