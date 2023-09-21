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TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor'u 99-95 yenerek galibiyetini sürdürdü

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Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ikinci maçında TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor'u 99-95 yenerek galibiyetini sürdürdü. Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü karşı takıma kaptırmayan TOFAŞ, maçı kazandı.

23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ikinci maçında TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor'u 99-95 yendi.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği, Çağdaş Bodrumspor'un 26-19 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta TOFAŞ arayı kapatsa da ilk yarıyı Çağdaş Bodrumspor 42-41 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte daha baskılı oyununu sürdüren TOFAŞ, final periyoduna 74-65 üstün girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü karşı takıma kaptırmayan TOFAŞ, maçı 99-95 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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