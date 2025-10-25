TOFAŞ, Büyükçekmece'yi 91-70 Yenerek Galibiyetini Aldı
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-70'lik skorla mağlup etti. Maçta etkili bir performans sergileyen TOFAŞ, devreyi 46-30 önde tamamladı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Alper Gökçebel
TOFAŞ: Perez 5, Yiğitcan Saybir 12, Lewis 11, Blazevic 17, Thamasson 10, Özgür Cengiz 8, Whaley 6, Tolga Geçim 3, Kıdd 8, Besson 11, Efe Evan Postel
Onvo Büyükçekmece Basketbol : Lecque 20, de Vries 9, Metin Türen 2, Muhammed Doğan Şenli 10, Johnson 6, Yiğit Özkan 5, Pipes Jr. 15, Bandaogo 3, Can Kaan Turgut
1. Periyot: 22-15
Devre: 46-30
3. Periyot: 67-51
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-70 mağlup etti.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Spor