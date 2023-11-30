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TOFAŞ, Bertram Derthona Tortona'ya uzatmada mağlup oldu

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İtalya'nın Bertram Derthona Tortona takımına uzatmada 91-85 mağlup oldu. Tortona kentinde oynanan mücadelenin devresi 44-41 TOFAŞ üstünlüğüyle geçilirken, normal süre 81-81 berabere tamamlandı. İtalyan ekibi uzatmada rakibini 4 sayıda tutarak galibiyete uzandı. Bertram Derthona Tortona grupta 4'te 4 yaparken, TOFAŞ üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İtalya'nın Bertram Derthona Tortona takımına uzatmada 91-85 mağlup oldu.

Tortona kentinde oynanan mücadelenin devresi 44-41 TOFAŞ üstünlüğüyle geçilirken, normal süre 81-81 berabere tamamlandı. İtalyan ekibi uzatmada rakibini 4 sayıda tutarak galibiyete uzandı.

Bertram Derthona Tortona grupta 4'te 4 yaparken, TOFAŞ üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

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