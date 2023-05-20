TOFAŞ Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 92-79'luk skorla mağlup etti ve sezonu 7'nci sırada tamamladı.

Salon Nilüfer TOFAŞ

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

1'İNCİ PERİYOT: 30-14

5 FAUL ALAN: 37.01 Toure (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 92-79'luk skorla mağlup ederek sezonu 7'nci sırada tamamladı. Bursa ekibi, play-offlarda ligi 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko ile eşleşti.