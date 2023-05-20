TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 92-79 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar
TOFAŞ: Manek 14, Ennis 10, Toure 20, Doyle, Berke Büyüktuncel 8, Gray 23, Berk Uğurlu 11, Ege Demir, Özgür Cengiz 6, Tevfik Akdamar, Emre Tanışan
Bahçeşehir Koleji: Gist 5, Morgan 12, Hall 4, Muhammet Baygül 15, Smith 9, Yiğit Arslan 23, Hadi Özdemir 4, Yunus Sonsırma, Berkay Candan 2, Derin Can Üstün 5
1. Periyot: 30-14
Devre: 51-37
3. Periyot: 73-54
5 faulle çıkan: 37.01 Toure (TOFAŞ)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 92-79 yendi.
Kaynak: AA / Spor