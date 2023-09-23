TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı

Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 92-81 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. İlk çeyrek eşitlikle sonuçlanırken, TOFAŞ devreyi önde kapattı ve üstünlüğünü son periyoda kadar sürdürdü.