TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni yenerek 2025 yılını galibiyetle tamamlamak istiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ, yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyor. 6 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 9. sırada yer alan TOFAŞ, evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi ve taraftarının desteğiyle 2025 yılını galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak TOFAŞ, 2025 yılının son maçını kazanmayı hedefliyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, TOFAŞ'ın yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji'ni konuk edeceği belirtildi.

TOFAŞ'ın ligde 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda 9. sırada bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bu sezon ligde evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen mavi yeşilliler, taraftarının desteğiyle 2025'i galibiyetle kapatarak bu seriyi 7 maça çıkarmaya çalışacak." ifadeleri kullanıldı.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleyi Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Özge Şentürk Bayraktar hakem üçlüsü yönetecek.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
