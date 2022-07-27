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TOFAŞ, ABD'li forvet Cecil Williams'ı transfer etti

TOFAŞ, ABD'li forvet Cecil Williams'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li forvet Cecil Williams'ı kadrosuna kattı.

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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li forvet Cecil Williams'ı kadrosuna kattı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 27 yaşındaki Cecil Williams ile anlaşma sağlandı.

Central Michigan Üniversitesi mezunu olan, profesyonel kariyerinde Fransa, Portekiz, Polonya ve Romanya'da forma giyen Williams, 2019-2020 sezonunda Portekiz'de yılın forveti seçilmiş, 2020-2021 sezonunda ise Enea Zastal Zielona Gora takımıyla Polonya Süper Kupa şampiyonluğu ve normal sezon lideri oldukları Polonya liginde final oynama deneyimi yaşamıştı.

Cecil Williams, 2021-2022 sezonunda ise Dinamo Bükreş formasıyla Romanya liginde 32 maçta 11,4 sayı, 4,4 ribaunt, 1,5 asist, 1,2 top çalma, Romanya Kupası'nda da 4 karşılaşmada 15 sayı, 5,5 ribaunt, 2,8 asist ve 2,3 top çalma ortalamaları sergiledi.

AA / Uğur Ulu - Spor

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