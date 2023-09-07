TMOK, Dünya Fair Play Günü'nde beyaz güvercinlerle dostluk ve barış mesajı gönderdi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, 7 Eylül Dünya Fair Play Günü dolayısıyla 7 adet beyaz güvercin uçurarak tüm dünyaya dostluk ve barış mesajı gönderdi. Törende konuşan TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Türkiye'nin barışın sembolü beyaz güvercinlerle 7 Eylül'ü kutladığını belirtti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, 7 Eylül Dünya Fair Play Günü dolayısıyla 7 adet beyaz güvercin uçurarak tüm dünyaya dostluk ve barış mesajı gönderdi.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre Dünya Fair Play Günü, Olimpiyatevi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Türkiye Güvercin Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın yanı sıra TMOK Fair Play Komisyonunun başkan yardımcıları ve üyeleri de katıldı.

Erdoğan Arıpınar, törendeki konuşmasında, "Türkiye'mizin sloganında olduğu gibi yolumuz daima 'İyiye, doğruya, güzele' olacak. Türkiye, bu yıl dünyada ilk defa 7 Eylül'ü, Büyük Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüne uygun olarak barışın sembolü beyaz güvercinler ile kutluyor. Katkısı olanlara, Türkiye Güvercin Federasyonuna teşekkürler. Tanrıdan sevgili ülkemiz Türkiye'ye ve dünyaya mutlu, sağlıklı, barış dolu günler dileriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından barışın simgesi güvercinler salıverildi.