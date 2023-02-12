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TMOK, depremde hayatını kaybeden sporcular için başsağlığı mesajı yayımladı

Spor Haberleri

TMOK, depremde hayatını kaybeden sporcular için başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden sporcular için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden sporcular için başsağlığı mesajı yayımladı.

TMOK'tan yapılan açıklamada, binlerce insanın hayatını kaybetmesinin üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, "Çok sayıda sporcumuz, antrenörümüz, teknik ekip üyemiz, idarecimiz, hakemimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcularımızın vefatlarının hüznünü de derinden hissediyoruz. Her birisine Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Yaralarımızı birlikte sarma sürecinde sporcularımızın ve Türk sporunun paydaşlarının yanında olmayı sürdüreceğiz." denildi.

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Kaynak: AA / Spor

Kahramanmaraş Kıbrıs Spor Haberler

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