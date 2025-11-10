TMOK 1. Bilim Günleri, Spor Biliminde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından ilk kez düzenlenecek 'TMOK 1. Bilim Günleri', spor bilimi, olimpik değerler ve akademik iş birliğini aynı çatı altında buluşturarak önemli bir adım atacak.

TMOK Olimpiyatevi'nde 13-14 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek TMOK 1. Bilim Günleri, spor bilimi, psikoloji, fizyoloji ve performans alanlarında ulusal ve uluslararası uzmanları bir araya getirerek, Türk sporunun bilimsel temellerini güçlendirmeyi; bilimsel bilgi ile sporu buluşturmayı, performansın arkasındaki psikolojik ve fizyolojik dinamikleri tartışmayı ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na giden süreçte bilimin rehberliğini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Bilim temelli antrenman anlayışının yaygınlaştırılması, psikolojik dayanıklılık ve etik değerlerin spora entegrasyonu, ve akademi-saha iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli olması beklenen etkinlik, TMOK'un koordinasyonunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Spor ve Egzersiz Psikolojisi Derneği (FEPSAC), Türkiye Spor Bilimleri Derneği, üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri, spor federasyonları ve Olimpik Dayanışma Programı (Olympic Solidarity) gibi paydaşların desteğiyle organize edilecek. - İSTANBUL