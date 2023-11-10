Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), hafta sonu İzmir, Antalya ve Batman'da 3 Türkiye şampiyonasının finalini organize edecek. İzmir'de Pist ve Süpermoto Şampiyonası, Kepez'de Drag Şampiyonası ve Batman'da Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası düzenlenecek.

TMF, İzmir, Antalya ve Batman'da 3 Türkiye şampiyonasının finalini organize edecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), hafta sonu İzmir, Antalya ve Batman'da 3 Türkiye şampiyonasının finalini organize edecek.

TMF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları 11-12 Kasım tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

İzmir Park Yarış Pisti'nde, sporcular pist branşında 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, Open500, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda yarışacak.

Süpermoto branşında ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, Senior ve OPEN mücadeleleri yaşanacak.

Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezon Kepez'de kapanacak

KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı da hafta sonu Kepez Drag Pisti'nde yapılacak.

Kepez'de motosikletlerin 402 metre sürecek yarışı Süper Street, Pro Street, Street2, Street750, Street600, Standart1, Standart2, Pro200, Pro300 ve kadınlar sınıfında düzenlenecek.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılacağı yarışlar 11 Kasım Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. 12 Kasım Pazar günü ise birbirinden heyecanlı yarışlar Kepez Drag Pisti'nde düzenlenecek.

Su jeti ve flyboard ile motosurf şampiyonaları ise Hasankeyf'te

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası'nın final yarışları ise 11-12 Kasım tarihlerinde Batman'da yapılacak.

Batman Valiliği ve Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonalar, ilk kez Hasankeyf'te gerçekleştirilecek.

Şampiyonada sporcular 8 farklı kategoride mücadele edecek. Sporcular, Hasankeyf Limanı'nda özel olarak oluşturulacak flyboard ile akrobasi hareketleri gerçekleştirerek kupaya uzanmaya çalışacak.

Yarışlar OPEN, Pro Stock-1, Pro Stock-2, kadınlar, gençler, flyboard ve drag sınıflarında yapılacak.

Türkiye Motosurf Şampiyonası final yarışları da Hasankeyf'te gerçekleştirilecek.