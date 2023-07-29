TKİ Tavşanlı Linyitspor Taraftarı Taksi Durağını Takım Renkleriyle Boyadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Bal Ligi takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor'un 45 yıldır taraftarlığını yapan emektar taraftar Halil İbrahim Gülsoy, çalıştığı taksi durağı çevresini kırmızı siyah renklere boyadı. Taraftarı olduğu TKİ Tavşanlı Linyitspor'un, birinci lig, ikinci lig, üçüncü ligden sonra Bölgesel Amatör Lige düştüğünü belirten emektar taraftar Gülsoy, 'Artık yeter, TKİ Tavşanlı Linyitspor'un hak ettiği profesyonel lige çıkmalı ve en azından 2. ligde kalması gerekir' diyen fanatik taraftar bu sene yapılan transferler ile iyi bir performans beklediklerini söyledi. TKİ Tavşanlı Linyitspor Kulüp Başkanı Nizamettin Düzgün'e de güvendiklerini söyleyen Gülsoy, Bölgesel Amatör'ün ligin başlaması için gün saydıklarını, taraftarların da sonuna kadar takımın arkasında olduğunu söyledi. Emektar taraftarın çalışmış bulunduğu taksi durağının, masa, sandalye, bordürlerinin kırmızı siyah renklerini görenler kendisinin bu davranışından ve takıma bağlılığından dolayı tebrik etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Bal Ligi takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor'un 45 yıldır taraftarlığını yapan emektar taraftar Halil İbrahim Gülsoy, çalıştığı taksi durağı çevresini kırmızı siyah renklere boyadı.

Taraftarı olduğu TKİ Tavşanlı Linyitspor'un, birinci lig, ikinci lig, üçüncü ligden sonra Bölgesel Amatör Lige düştüğünü belirten emektar taraftar Gülsoy, "Artık yeter, TKİ Tavşanlı Linyitspor'un hak ettiği profesyonel lige çıkmalı ve en azından 2. ligde kalması gerekir" diyen fanatik taraftar bu sene yapılan transferler ile iyi bir performans beklediklerini söyledi.

TKİ Tavşanlı Linyitspor Kulüp Başkanı Nizamettin Düzgün'e de güvendiklerini söyleyen Gülsoy, Bölgesel Amatör'ün ligin başlaması için gün saydıklarını, taraftarların da sonuna kadar takımın arkasında olduğunu söyledi.

Emektar taraftarın çalışmış bulunduğu taksi durağının, masa, sandalye, bordürlerinin kırmızı siyah renklerini görenler kendisinin bu davranışından ve takıma bağlılığından dolayı tebrik etti. - KÜTAHYA