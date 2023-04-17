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TJK'nın Pony Club etkinliği bayramda Hatay'da olacak

TJK'nın Pony Club etkinliği bayramda Hatay'da olacak

Spor Haberleri

Yaşanan büyük deprem felaketinden etkilenen çocuklara yönelik Türkiye Jokey Kulübü (TJK) olarak ilk etabı gerçekleştirilen, en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Pony Club etkinliğinin ikinci etabının startı yarın Hatay Boynuyoğun'daki Geçici Barınma Merkezi'nde verilecek.

Yaşanan büyük deprem felaketinden etkilenen çocuklara yönelik Türkiye Jokey Kulübü (TJK) olarak ilk etabı gerçekleştirilen, en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Pony Club etkinliğinin ikinci etabının startı yarın Hatay Boynuyoğun'daki Geçici Barınma Merkezi'nde verilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı'nın coşkusunun beraber yaşanacağı 1 hafta boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği etabın ilk gününe, TJK Yönetim Kurulu Üyesi Can N. Güven, TJK Asli Üyesi ve tiyatro sanatçısı İlyas İlbey ve Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Haldan Postalcı'nın yanı sıra At'la Terapi Merkezi personeli de katılacak.

Pony Club etkinliği Hatay'da çeşitli bölgelerde depremzede çocuklar ile buluştuktan sonra ikinci etabı tamamlayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Jokey Kulübü Ramazan Bayramı 23 Nisan Hatay Spor Haberler

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