Tivibu, Avrupa'daki En Sevilen Ligleri Ekrana Taşıyor

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Avrupa'nın en önemli kulüplerini ve liglerini ekrana taşıyor. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Inter gibi takımların yer aldığı futbolun en sevilen liglerinden olan La Liga, Bundesliga, Serie A gibi daha birçok ligi seyirciyle bir araya getiren Tivibu'da, yeni sezon yarın başlıyor. Maçlar Tivibu Spor ve S Sport ekranlarından canlı izlenebiliyor.

Tivibu, 11 Ağustos itibarıyla Avrupa'daki en sevilen ligleri ekrana taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Avrupa'nın en önemli kulüplerini ve liglerini ekrana taşıyor.

Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Inter gibi takımların yer aldığı futbolun en sevilen liglerinden olan La Liga, Bundesliga, Serie A gibi daha birçok ligi seyirciyle bir araya getiren Tivibu'da, yeni sezon yarın başlıyor. Maçlar Tivibu Spor ve S Sport ekranlarından canlı izlenebiliyor.

Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden milli oyunlar Tivibu'nun geniş spor içerikleriyle ekrana taşınıyor. Serie A'nın en büyük futbol takımından olan Inter'in on numarası Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'lı Merih Demiral, La Liga'da Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ve Atletico'nun stoperi Çağlar Söyüncü, gelecek sezon Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından canlı izlenebiliyor.

11 Ağustos'ta UD Almeria-Rayo Vallecano mücadelesiyle başlayacak La Liga'da temsilciler ilk hafta mücadelelerinde, Real Madrid-Athletic Bilbao ve Atletico Madrid-Granada maçlarında forma giyme şansı elde ediyor.

Serie A'da ise 19 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarında milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Monza karşısında sahaya çıkıyor. Merih Demiral ise Atalanta-Sassuolo maçında eski takımına karşı forma giyiyor.

Bundesliga da Tivibu Spor'da

Verilen bilgiye göre, birçok Türk oyuncunun yer aldığı Almanya'nın en üst ligi olan Bundesliga'da sezon 18 Ağustos'ta başlıyor. Werder Bremen-Bayern Münih maçıyla sezon açılışı yapacak olan Bundesliga'da, Fenerbahçe'de de forma giyen Kim Min Jae'nin oynaması bekleniyor.

Hoffenheim'e transfer olan Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ise Freiburg maçıyla ilk kez Bundesliga'ya çıkıyor. Bundesliga'daki maçlar sezon boyunca Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.