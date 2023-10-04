Tivibu, Avrupa basketbolunun zirve liglerini izleyicisi ile buluşturuyor

Tivibu, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Euroleague maçlarını S Sport üzerinden, diğer Türk takımlarının Basketbol Şampiyonlar Ligi maçlarını ise Tivibu Spor'dan canlı yayınlıyor.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Avrupa basketbolunun zirve liglerini ekrana taşıyor. Yeni sezonda THY Euroleague'i ve Basketbol Şampiyonlar Ligi Tivibu'da takip ediliyor. Sezon boyu maçlar, Tivibu Spor ve S Sport'dan izlenebiliyor. Türk temsilcileri Fenerbahçe ve A. Efes'in Euroleague maçları 5-6 Ekim, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Tofaş, Bursa spor ve Darüşşafaka'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi maçları ise 17-18 Ekim tarihlerinde Tivibu üzerinden canlı yayınlanıyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, basketbolun en üst seviyelerini seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. Fenerbahçe Beko ve A. Efes'in Euroleague'de oynayacağı maçlar S Sport üzerinden takip edilebiliyorken, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Tofaş, Bursa spor ve Darüşşafaka'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi maçları Tivibu Spor'dan izlenebiliyor.

Fenerbahçe ve A. Efes sezona hazır

Geçtiğimiz sezonda istediğini bulamayan Fenerbahçe Beko ve A.Efes, yaz döneminde yaptığı önemli değişikliklerle sezona başlayacak. Türk Telekom Basketbol ile EuroCup'a damga vuran Erdem Can'ı Ergin Ataman'ın yerine getiren A.Efes, oyuncu kadrosuna da önemli eklemeler yaptı. Lacivert-beyazlıların Barcelona deplasmanında 5 Ekim'de oynayacağı mücadele 21.30'da S Sport'tan canlı izlenebiliyor. Play-off'larda elenerek final four hasretini sürdüren İtudis'in öğrencileri Fenerbahçe Beko, oyun kurucu düzenlemesiyle ve pota altına yaptığı yıldız eklemelerle sezona dolu dizgin başlıyor. Fenerbahçe Beko'nun Olimpia Milano karşısında iç sahada oynayacağı maç ise 6 Ekim 20.45'te S Sport'tan naklen yayınlanıyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 5 temsilci

Türk temsilcilerinin Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında boy gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde sezon 17 Ekim'de başlıyor. C grubunda Darüşşafaka Lassa, VEF Riga karşısında sezonun açılış maçına çıkacak. 18 Ekim'de ise Galatasaray NEF, PAOK Saloniki ile G grubu açılış maçıyla sezona başlayacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi mücadeleleri Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Avrupa'nın zirve basketbol ligleri ve daha birçok spor içeriğiyle Tivibu, yeni sezonda izleyicilerine spor şöleni sunuyor. - İSTANBUL