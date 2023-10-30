TİSVA, İstanbul Maratonu'na 'Hepitalist Bir Türkiye İçin Güçlü Kadınlarla El Ele' mottosuyla katılıyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) 45. İstanbul Maratonu'na, "Hepitalist Bir Türkiye İçin Güçlü Kadınlarla El Ele" mottosuyla katılıyor.

TİSVA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'nın, 20 yılı aşkın süredir "Yoksulluğun Olmadığı Hepitalist bir Türkiye" amacıyla dar gelirli kadınlara yönelik küçük bir sermaye olan mikrokredi faaliyeti 69 ilde, 100 şubede sürdürülüyor.

Türkiye'de mikrokredi uygulaması, ilk defa Diyarbakır'da 18 Temmuz 2003'te, her biri 500 lira olan çeklerle 6 yoksul kadına toplam 3 bin lira mikrokredi verilerek başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, "Koşucularımız birer 'merhamet ve iyilik sahibi hepitalist' olarak her 5 bin TL bağışla 1 yoksul kadının bir yıllık sermaye ihtiyacını karşılayabilir." ifadelerini kullandı.

Akgül, "TİSVA koşucusu olarak, yoksullara yönelik küçük sermaye olan mikrokredi uygulamasından yararlanan dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına iyilik yaparak destek olabilirsiniz." çağrısında bulundu.