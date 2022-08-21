Tisserand, Ettifaq FC'ye transfer oldu Spor Haberleri Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Ettifaq FC'ye transfer olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Ettifaq FC'ye transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Marcel Tisserand Suudi Arabistan Fenerbahçe Spor Haberler

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