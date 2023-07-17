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Tırmanma Şampiyonası'nda Arıza Yapan Otomobil Alev Topuna Döndü

Spor Haberleri

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arıza yapan yarış otomobili, alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen ralli aracının sürücüsü alevlerden herhangi bir yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arıza yapan yarış otomobili, alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen ralli aracının sürücüsü alevlerden herhangi bir yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Şahintepe Tırmanma Yarışması'nda sporcular kıyasıya mücadele ederken, yarış esnasında bir otomobil arıza sonucu alev aldı. Küçük Kumla Radar yolu üzerinde kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin alev alması ile çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye İtfaiye Bursa Spor Haberler

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