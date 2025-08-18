Tire 2021 FK, Yeni Sezona Sakatlık Yaşamadan Hazırlanıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Tire 2021 FK, son kamp dönemine sakatlık kabusu yaşamadan girmenin sevincini yaşıyor. Yeni sezon hazırlıklarına 27 Temmuz'da Tire'de başladıklarını ve ilk iki etabı geride bıraktıklarını dile getiren teknik direktör Ufuk Uysal, "Bu süreçte takımımızın fiziksel açıdan iyi bir seviyeye ulaştığını görmek bizleri memnun etti. Oyuncularımızın çalışkanlığı ve azmi bizi fazlasıyla mutlu etti. En önemlisi de uzun süreli bir sakatlık yaşamamış olmamız, bu sürecin en büyük artısı oldu" dedi. Afyon'da yarın başlayıp 29 Ağustos'ta sona erecek üçüncü ve son etap kampında 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan İzmir temsilcisinde transfer çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor