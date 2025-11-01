Tire 2021 FK ve Ayvalıkgücü Belediyespor 1-1 Berabere Kaldı
3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında Tire 2021 FK, Ayvalıkgücü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın golü ilk yarıda gelirken, Tire ekibi 75. dakikada penaltı ile eşitliği sağladı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup 9'uncu hafta mücadelesinde Tire 2021 FK, seyircisi önünde karşı karşıya geldiği Ayvalıkgücü Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada konuk takım 11'inci dakikada Hamit Kurt'un golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla noktalandı. Tire ekibi 75'inci dakikada Atakan Akbulut'un penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca taraflar 1'er puanı paylaştı: 1-1. Karşılaşma sonunda Tire 2021 FK puanını 13'e yükseltirken, Ayvalık ekibi 15 puana ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor