Haberler

Tire 2021 FK, Uşakspor'dan Bertuğ Uz'u Transfer Etti

Tire 2021 FK, Uşakspor'dan Bertuğ Uz'u Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bertuğ Uz ile anlaştı. Geçen sezon Uşakspor'da forma giyen genç futbolcu, artık Tire FK için mücadele edecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK, dış transferde Uşakspor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Bertuğ Uz ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon Uşakspor'da forma giyen kenar oyuncusu Bertuğ Uz, artık Tire Futbol Kulübü'müzün başarısı için ter dökecek. Kendisine tekrar hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla nice zaferler kazanmasını diliyoruz" denildi.

Genç futbolcu ağustos ayında kadrosuna katıldığı İskenderunspor'dan forma giymeden ayrılıp İzmir temsilcisine geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Konser coşkusu hastanede bitti! Hayranları büyük panik yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.