Tire 2021 FK, Uşakspor'dan Bertuğ Uz'u Transfer Etti
3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bertuğ Uz ile anlaştı. Geçen sezon Uşakspor'da forma giyen genç futbolcu, artık Tire FK için mücadele edecek.
3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK, dış transferde Uşakspor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Bertuğ Uz ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon Uşakspor'da forma giyen kenar oyuncusu Bertuğ Uz, artık Tire Futbol Kulübü'müzün başarısı için ter dökecek. Kendisine tekrar hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla nice zaferler kazanmasını diliyoruz" denildi.
Genç futbolcu ağustos ayında kadrosuna katıldığı İskenderunspor'dan forma giymeden ayrılıp İzmir temsilcisine geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor