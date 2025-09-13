Tire 2021 FK, Uşakspor'dan Bertuğ Uz'u Transfer Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK, dış transferde Uşakspor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Bertuğ Uz ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon Uşakspor'da forma giyen kenar oyuncusu Bertuğ Uz, artık Tire Futbol Kulübü'müzün başarısı için ter dökecek. Kendisine tekrar hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla nice zaferler kazanmasını diliyoruz" denildi.

Genç futbolcu ağustos ayında kadrosuna katıldığı İskenderunspor'dan forma giymeden ayrılıp İzmir temsilcisine geldi.