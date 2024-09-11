Tire 2021 FK, transferde iki oyuncuyla anlaştı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'tak ilk maçında evinde Kelkit Hürriyetspor'a 2-1 mağlup olan Tire 2021 FK, dış transferde iki oyuncuyla daha anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Mardin 1969'dan 23 yaşındaki forvet arkası Mustafa Emirhan Özyaşar ve Adana Demirspor altyapısından 18 yaşındaki kaleci Ozan Gündüz ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Hüma Yüksel, "İki oyuncumuza Tire FK ailesine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" diye konuştu.