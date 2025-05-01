Tire 2021 FK, Play-Off'ta Dramatik Bir Şekilde Veda Etti

PROFESYONEL ligdeki ilk yılında 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alıp adını Play-Off'a yazdırmayı başaran Tire 2021 FK, finallere dramatik bir şekilde veda etti. Play-Off'un ilk turunda Silivrispor'la saha avantajı olmadan eşleşen Tire, penaltılarla elenmekten kurtulamadı. Tek maçlı eleme usulüne göre normal sezonu üst sırada bitiren Silivrispor'un ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada normal süre ve uzatmalar golsüz bitti. Deplasmanda 120 dakikalık büyük mücadele sonrası seri penaltılarla rakibine 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip havlu attı. Bu sezon lig macerasını Play-Off'ta noktalayan Tire, elenmesine rağmen ilk yılında performansıyla alkış aldı.