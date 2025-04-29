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Tire 2021 FK, Play-Off Mücadelesine Hazır

Tire 2021 FK, Play-Off Mücadelesine Hazır
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu 5'inci sırada tamamlayan Tire 2021 FK, Play-Off 1'inci Tur mücadelesinde Silivrispor ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, son 4 maçında kazandı ve 2'nci Lig hedefi ile galibiyet peşinde.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonun son maçında evinde Uşakspor'u 3-0 yenerek adını ilk 6'ya yazdıran Tire 2021 FK yarın Play-Off 1'inci Tur mücadelesinde Silivrispor'un konuğu olacak. Silivri Müjdat Gürsü Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak randevuda Berat Buğra Çelik düdük çalacak. İzmir temsilcisi, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde 2'nci turda Amasyaspor-Mazıdağı Fosfatspor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Ligde son 4 maçını kazanıp, son 9 müsabakada; 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Tire temsilcisi normal sezonu 48 puanla 5'inci sırada, 49 puan toplayan Silivrispor ise 4'üncü basamakta tamamladı. Tire 2021 FK bu sezon rakibine deplasmanda ve evinde 3-1'lik skorlarla boyun eğdi. Silivrispor ise ligdeki son 3 maçını kaybetmesine rağmen Play-Off'a kalmayı başardı. Bu sezon ilk kez profesyonel ligde mücadele eden sarı-kırmızılı Tire ekibi, 2'nci Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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