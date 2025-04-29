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Tire 2021 FK, Play-Off Mücadelesine Çıkıyor

Tire 2021 FK, Play-Off Mücadelesine Çıkıyor
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta normal sezonu 5. sırada tamamlayan Tire 2021 FK, yarın Play-Off 1. Tur'da Silivrispor ile karşılaşacak. Ligdeki son 4 maçını kazanarak Play-Off'a katılan İzmir ekibi, TFF 2. Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta normal sezonu 5. sırada noktalayan Tire 2021 FK, yarın Play-Off 1. Tur mücadelesinde Silivrispor'un konuğu olacak.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, normal sezonu 5. sırada noktaladı ve bir üst lig için Play-Off mücadelesi verme hakkı kazandı. İzmir ekibi, böylece Play-Off 1. Tur mücadelesinde yarın Silivrispor'un konuğu olacak. Kırmızı-sarılılar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde 2. Turda Amasyaspor-Mazıdağı Fosfatspor eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Ligde son 4 maçını kazanıp, son 9 müsabakada ise 8 galibiyet, 1 beraberliğe imza atan Tire 2021 FK, aynı performansını Play-Off mücadelelerinde de sürdürüp TFF 2. Lig'e yükselmek istiyor.

İki ekip arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Silivrispor 3-1'lik skorlarla kazanmayı başarmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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