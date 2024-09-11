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Tire 2021 FK, Mustafa Emirhan Özyaşar ve Ozan Gündüz'ü kadrosuna kattı

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TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Tire 2021 FK, transfer çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, Mustafa Emirhan Özyaşar ve Ozan Gündüz'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Tire 2021 FK, orta saha Mustafa Emirhan Özyaşar ile kaleci Ozan Gündüz'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, transfer çalışmalarına devam ediyor. Ligdeki ilk maçında konuk ettiği Kelkit Hürriyetspor'a 2-1 mağlup olan Tire 2021 FK, dış transferde harekete geçti ve iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı. İzmir ekibi, Mardin 1969'dan 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Mustafa Emirhan Özyaşar ile Adana Demirspor altyapısında yer alan 18 yaşındaki kaleci Ozan Gündüz'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Mustafa Emirhan Özyaşar ve kaleci Ozan Gündüz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İki oyuncumuza da Tire FK ailesine hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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