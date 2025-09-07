Tire 2021 FK, Kütahyaspor'a 4-2 Yenildi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk hafta mücadelesinde Tire 2021 FK, kendi sahasında Kütahyaspor'a 4-2 mağlup oldu. Tire temsilcisinin gollerini 4 ve 31'inci dakikalarda Atakan Akbulut atarken, Kütahyaspor'un gollerini 10'uncu dakikada Ahmet Teker, 33 ve 37'nci dakikalarda Aykut Çift, 68'inci dakikada ise Mustafa Çeçenoğlu kaydetti. Bu sonuçla Kütahyaspor sezona 3 puanla başlarken, Tire 2021 FK puan alamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor