Tire 2021 FK, İzmir Çoruhlu FK'yı 5-0 Geçti
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK, evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 5-0 mağlup ederek 5 maçta 3. galibiyetini elde etti. İki takım da ilk yarıda 10'ar kişi kalırken, Tire FK puanını 9'a çıkardı ve Play-Off yarışına adını yazdırdı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 5-0 gibi farklı sonuçla geçerken 5 maçta 3'üncü galibiyetini elde etti. İki takımın da ilk yarıda 10'ar kişi kaldığı 90 dakikayı farklı kazanan sarı-kırmızılı ekip, puanını 9 yaptı. Geçen sezon ilk yılında Play-Off oynayan Tire FK bu yıl da Play-Off yarışına adını yazdırmayı başardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor