Tire 2021 FK, istikrarı hedefliyor

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Tire 2021 FK'nın Sportif Direktörü Oktay Kanbolat, yaptığı açıklamayla istikrardan yana olup iç ve dış transferde de çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e çıkmayı başaran Tire 2021 FK'da Sportif Direktör Oktay Kanbolat, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezon için şampiyon olan kadroyu koruyacaklarının sinyalini veren Kanbolat, "Sezonu şampiyonlukla taçlandıran takımımızda istikrarı sağlayarak ve kadromuzu güçlendirerek zirveye oynayan bir takım oluşturmak hedefiyle Başkan Hüma Yüksel ve yönetim kurulumuzla gece gündüz çalışıyoruz. Bu doğrultuda Şampiyon Teknik Direktörümüz İbrahim Yıldırım ile tekrardan anlaşarak istikrardan yana olduk ve hemen akabinde önceliğimiz olan iç transferimizi tamamlayıp, sonrasında da önceden görüştüğümüz ve takip ettiğimiz futbolcu arkadaşlarımızı TİRE FK ailemize kazandırarak 2024-2025 sezonunda sizlerle beraber eşsiz zaferlere yürümenin mutluluğuna odaklandık" ifadelerini kullandı. - İZMİR