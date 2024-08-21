Tire 2021 FK, Düzcespor'u 3-1 mağlup etti
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Tire 2021 FK, Bolu kampında Düzcespor ile yaptığı özel maçı 3-1 kazandı. İlhan Aslanoğlu, Efe Çakmak ve Serhat Bayram'ın golleriyle galip gelen Tire 2021 FK, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Tire 2021 FK, Bolu kampında kendisi gibi 3'üncü Lig ekiplerinden Düzcespor'la oynadığı özel maçı 3-1 kazandı. Koru Sahası'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin gollerini İlhan Aslanoğlu, Efe Çakmak ve Serhat Bayram attı.