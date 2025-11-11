Tire 2021 FK'dan Bahis Soruşturması Açıklaması

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Tire 2021 FK, Futbol Federasyonu tarafından 10 futbolcularıyla ilgili başlatılan bahis soruşturmasının kulüpleriyle bağlantılı olmadığını açıkladı. Açıklamada, "Kamuoyunda yer alan haberler üzerine, kulübümüz bünyesinde bulunan bazı futbolcularımızla ilgili resmi kurumlar tarafından yürütülen bahis incelemesi hakkında bilgilendirme yapılması gerekli hale gelmiştir. Atakan Akbulut, Ege Batur, Doğukan Çınar, Anıl Doyuran, Mert Korkmaz, Siraç Tüfekçi, Emin Can Uysal, Bertuğ Uz, Serkan Yeşilyurt ve Musa Yüksel isimli sporcularımız hakkında yürütülen süreç, tamamen 5 yıllık geçmişe dönük bir soruşturma niteliğinde olup, kulübümüzün mevcut yönetim dönemi ve faaliyetleriyle doğrudan bir bağlantı taşımamaktadır" denildi. "Söz konusu süreç yalnızca soruşturma aşamasındadır ve futbolcularımız hakkında verilmiş herhangi bir ceza, yaptırım ya da kesinleşmiş karar bulunmamaktadır" denilen metinde şu ifadeler de yer aldı:

"Kulübümüz, masumiyet karinesini esas alarak sürecin resmi makamlarca tamamlanmasını beklemektedir. Tire Futbol Kulübü olarak, şehir değerlerimizin zarar görmemesi adına hassasiyetle hareket ediyor, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi saygıyla duyuruyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler kamuoyunun gündemini meşgul etmiştir. Tire Futbol Kulübü olarak, PFDK'ya sevk edilen on futbolcumuzla ilgili Federasyon tarafından gönderilen savunma yazıları titizlikle incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, futbolcularımızın hiçbirinin Tire Futbol Kulübü'ne imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadığı ayrıca daha öncesinde de kendi müsabakasına oynamadığı tespit edilmiştir. Süreç kulübümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."