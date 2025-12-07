Bornova 1877 düşüşte, Tire 2021 FK Play-Off yolunda

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir temsilcilerinden Bornova 1877 bu sezon yaşadığı düşüşle amatör lige doğru giderken, Tire 2021 FK ise üst üste ikinci kez Play-Off oynamak için çıkışta. İki ekibi dün Bornova Stadı'nda karşı karşıya getiren yerel derbiyi 6-1 kazanan Tire FK art arda ikinci deplasman galibiyetini aldı. Rakibini farklı geçen Tire puanını 19'a çıkartıp Play-Off yarışına ortak oldu. Ligdeki üçüncü sezonunda kötü gidişe engel olamayan Bornova ekibi ise üst üste 7'nci mağlubiyetini alarak 7 puanla düşme hattında kaldı. Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında Tire'den 10, Bornova'dan 8 futbolcu hak mahrumiyeti cezası almıştı.

