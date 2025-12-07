Bornova 1877 düşüşte, Tire 2021 FK Play-Off yolunda
3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir derbisinde Tire 2021 FK, Bornova 1877'yi 6-1 mağlup ederek Play-Off yarışına katıldı. Bornova ise üst üste 7. mağlubiyetini alarak düşme hattında kaldı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir temsilcilerinden Bornova 1877 bu sezon yaşadığı düşüşle amatör lige doğru giderken, Tire 2021 FK ise üst üste ikinci kez Play-Off oynamak için çıkışta. İki ekibi dün Bornova Stadı'nda karşı karşıya getiren yerel derbiyi 6-1 kazanan Tire FK art arda ikinci deplasman galibiyetini aldı. Rakibini farklı geçen Tire puanını 19'a çıkartıp Play-Off yarışına ortak oldu. Ligdeki üçüncü sezonunda kötü gidişe engel olamayan Bornova ekibi ise üst üste 7'nci mağlubiyetini alarak 7 puanla düşme hattında kaldı. Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında Tire'den 10, Bornova'dan 8 futbolcu hak mahrumiyeti cezası almıştı.