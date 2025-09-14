Tire 2021 FK, Balıkesirspor'u Deplasmada Mağlup Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK sezona iddialı transferlerle hazırlanan Balıkesirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Tire ekibi ilk kez 3 puanla tanışırken, Balıkesirspor oynadığı ikinci maçta da galibiyet alamadı. Bal-Kes ilk hafta Söke 1970 SK'yla deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Maç sonrası ise Tire cephesi Başkan Özkan Karadaş'a Balıkesir Atatürk Stadı'nın protokol tribününde çirkin saldırı gerçekleştirildiğini iddia ederek Balıkesirspor'a tepki gösterdi. Balıkesirspor cephesi ise Tire ekibi tarafından kendilerine itibar suikastı yapılmaya çalışıldığını savundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor