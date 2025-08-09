Tire 2021 FK, Atakan Akbulut ile Anlaştı

Tire 2021 FK, Atakan Akbulut ile Anlaştı
Güncelleme:
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK, dış transferde Beykoz İshaklıspor'dan Atakan Akbulut ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Akbulut'un geçmiş kariyerine dair bilgilere yer verdi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK, dış transferde Beykoz İshaklıspor'dan 24 yaşındaki santrfor Atakan Akbulut ile anlaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tire Futbol Kulübü olarak Atakan Akbulut ile anlaşmaya vardık. Kariyerine Çanakkale'de başlayan Atakan, sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Karşıyaka, Muğlaspor, Efeler 09, Çayelispor ve Beykoz formalarıyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızı formamız altında nice gollere, nice zaferlere" denildi. Atakan geçen sezon ilk yarıda Çayeli formasıyla 13 maçta 3 gol atarken, Beykoz ekibinde 8 müsabakaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
