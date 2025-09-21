Tire 2021 FK, Alanya 1221'i 2-0 Geçerek İkinci Galibiyetini Aldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 mağlup eden Tire 2021 FK evinde Alanya 1221 takımını da 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Maçın 31'inci dakikasında İbrahim Mirza durumu 1-0 yaptı. 45'inci dakikada Sercan farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0. İlk devreyi 2-0 galip tamamlayan Tire 2021 FK ikinci yarıda da rakibine geçit vermedi ve maçı kazanan taraf oldu. Tire 2021 FK bu sonucun ardından 6 puana yükseldi. Alanya ekibi ise 2 puanda kaldı.

