Haberler

Tire 2021 FK, Alanya 1221'i 2-0 Geçerek İkinci Galibiyetini Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Tire 2021 FK, evinde Alanya 1221 takımını 2-0'lık skorla yenerek ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. İlk devrede atılan gollerle öne geçen Tire, maçı rahat bir şekilde tamamladı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 mağlup eden Tire 2021 FK evinde Alanya 1221 takımını da 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Maçın 31'inci dakikasında İbrahim Mirza durumu 1-0 yaptı. 45'inci dakikada Sercan farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0. İlk devreyi 2-0 galip tamamlayan Tire 2021 FK ikinci yarıda da rakibine geçit vermedi ve maçı kazanan taraf oldu. Tire 2021 FK bu sonucun ardından 6 puana yükseldi. Alanya ekibi ise 2 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
58 yıl sonra ilk! Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM'de konuşacak

58 yıl sonra bir ilk! Şara, Erdoğan'ın ardından yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.