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Tirana Teknik Direktörü Shehi: Tur için umudumuz hala var

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Arnavutluk ekibi Tirana'da teknik direktör Orges Shehi, son dakikada yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını ancak tur umutlarının hala sürdüğünü söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Arnavutluk ekibi Tirana'da teknik direktör Orges Shehi, son dakikada yedikleri gol nedeniyle üzgün olduklarını ancak tur umutlarının hala sürdüğünü söyledi.

Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shehi, "Daha iyisini yapabilirdik. Beşiktaş'a alan vermemek için uğraştık. Bir yere kadar bunu başardık. Rövanş maçına hazırlanacağız. Beşiktaş büyük bir takım. İlk resmi maçlarını oynadılar. Bu kadar mücadele edebildik. Son dakikada yediğimiz gol üzücü oldu. Tur için hala umudumuz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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