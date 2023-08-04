Tirana Teknik Direktörü Shehi: Beşiktaş maçı güvenimizi artıracak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Arnavutluk ekibi Tirana'nın teknik direktörü Orges Shehi, Beşiktaş'la bu şekilde hiçbir çekince olmadan karşılaşmanın, kendilerine olan güvenlerini artıracağını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Arnavutluk ekibi Tirana'nın teknik direktörü Orges Shehi, Beşiktaş'la bu şekilde hiçbir çekince olmadan karşılaşmanın, kendilerine olan güvenlerini artıracağını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Shehi, güzel bir karşılaşma yaptıklarını ve onurlu olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Shehi, "Beşiktaş ile bu şekilde hiçbir çekince olmadan karşılaşmak, kendimize olan güvenimizi kesinlikle artıracaktır. Bu seferberliği ve konsantrasyonu devam ettirmeliyiz çünkü oyuncular zihniyetlerini değiştirmemeli." dedi.

Maç öncesi taraftarların neden olduğu olayla ilgili Shehi, "Bizim için beklenmedik bir şeydi. Bunlar futbolda meydana gelmesi iyi olan şeyler değil." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı deplasmanda 2-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi.

Karşılaşma, taraftarların sebep olduğu olaylar nedeniyle yaklaşık 15 dakikalık gecikmeyle başlamıştı.