Tirana Teknik Direktörü: Beşiktaş Güçlü Bir Rakip

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Tirana'nın teknik direktörü Orges Shehi, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını ve en iyi performansı sergilemek için sahaya çıkacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak Arnavutluk ekibi Tirana'ın teknik direktörü Orges Shehi, karşılarında güçlü bir rakibin olduğunu, sahaya ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çıkacaklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Air Albania Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Orges Shehi, karşılarında güçlü bir rakip olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Bütün zorluklara ve rakibin potansiyeline rağmen sahaya en iyisini yapmak için çıkacaklarını vurgulayan Shehi, "İki maçlı bir mücadelede her takım, ilk mücadelenin de sonucunu bilerek sonucu kendi lehine çevirmek için elinden gelenin en iyisini yapar. Ancak yine de şanslar oyun içinde el değiştirebilir de. Maçlarda sizi hedefe yaklaştıran ya da uzaklaştıran durumlar vardır." dedi.

"Maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Tirana'nın kalecisi Gentian Selmani de maç öncesi atmosferin iyi olduğunu söyledi.

Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını ve iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini kaydeden Selmani, "Bir Avrupa maçı olduğu, rakibimizin Beşiktaş gibi güçlü bir ekip olduğu için doğal olarak motiveyiz. Umarım yarın da taraftarlarımız bizi desteklemek için stadı doldururlar. Maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.???????