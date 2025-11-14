Haberler

Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor'un En İstikrarlı Oyuncusu Oldu

Güncelleme:
Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, Trabzonspor ile bu sezon 12 maçta forma giyerek takımının en istikrarlı oyuncusu haline geldi. İlk döneminde sakatlıklar yaşayan Folcarelli, bu sezon 1035 dakika sahada kalarak 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor'un en istikrarlı oyuncusu oldu.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mustafa Eskihellaç, Zubkov ve Sikan ile birlikte kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Ajaccio'dan 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen oyuncu, bordo-mavili takımın orta sahasında güven veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

İlk geldiği dönemde sakatlıklar yaşadı

Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımın başında bulunduğu dönemde 2024-2025 kış transfer döneminde kadroya katılan oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Süper Lig'de 7 maçta 351 dakika sahada kalan oyuncu kas yaralanması nedeniyle ve uyluk çarpması nedeniyle 9 maç kaçırmıştı.

Bu sezon sahadaki en istikrarlı isim oldu

Bu sezon bordo-mavili takımla birlikte iyi bir kamp dönemi geçiren Folcarelli, 12 maçın tamamında forma giyen isim oldu. Antalyaspor maçında 45 dakika sahada kalan oyuncu diğer maçların tamamında forma giyerek bin 35 dakika sahada kaldı. Oyuncu bordo-mavili forma ile henüz golle tanışmazken, 3 asist katkısında bulundu. Orta sahadaki dinamik görüntüsü ile Teknik Direktör Fatih Tekke'nin en güvenilir isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Trabzonspor'da Folcarelli'nin ardından, Paul Onuachu bin 34 dakika, Savic 951 dakika, Batagov 945 ve Mustafa Eskihellaç ise 943 dakika ile en çok süre alan oyuncular oldu.

Olulai ile uyum yakaladı

Trabzonspor'un en genç oyuncularından Oulai, bordo-mavili takımda düzenli olarak forma giymeye başlamasıyla birlikte Folcarelli ile iyi bir uyum yakaladı. Aynı dili konuşan ikili arasında Oulai 19, Folcarelli ise 25 yaşında. Orta sahaya dinamizm katan bu oyuncuların koordinasyonu ve saha içi anlayışı, Trabzonspor'un orta sahadaki etkinliğini önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde arttırması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
