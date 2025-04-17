- Tim Jabol Folcarelli: " Trabzonspor'da kupalar kazanmak istiyorum"

Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Tim Jabol Folcarelli:

"Sakatlık sürecini iyi değerlendirdim"

"Şehri çok gezme fırsatım olmadı ama insanlar çok nazik"

TRABZON - Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli, bordo-mavili takımda en büyük hedefinin düzenli forma giymek ve kupalar kazanmak olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını basına açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sakatlık sürecini iyi değerlendirdim"

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle takıma geç katılan Folcarelli, "İlk geldiğim haftada sakatlık yaşamam kolay bir süreç değildi ama süreci iyi değerlendirdim. Buradaki sağlık imkanlarımız iyi. Gelir gelmez oynamak isterdim ama böyle bir süreç geçirdik. Sonuçta şimdi oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beni buraya Şenol hoca getirmişti"

Teknik direktör değişimine de değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Beni buraya getiren Şenol hocamızdı ve kendisiyle iyi bir ilişkimiz vardı. Dolayısıyla onunla ilgili fikirlerim olumlu. Fatih hocanın oyuna bakışı, Şenol hocaya göre farklı. Fatih hocadan öğreneceğimiz çok şey var ve umuyorum ki büyük başarılar kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Cham ve Mendy ile aramızda güzel bir bağ var"

Trabzonspor kadrosunda yer alan ve daha önce Fransa'da oynayan Cham ve Mendy ile olan ilişkisini anlatan Tim Jabol Folcarelli, "Cham ve Mendy'nin Fransa'dan gelmesinden ötürü iyi bir arkadaşlığımız var. Benzer pozisyonda oynayabiliriz, rekabet halinde olabiliriz ama saha dışında her an birbirimize destek oluyoruz" dedi.

"Şehri çok gezme fırsatım olmadı ama insanlar çok nazik"

Trabzon şehrine dair izlenimlerini paylaşan Folcarelli, "Şehri çok fazla tanıma ve gezme fırsatım olmadı. Antrenmandan eve gidiyorum. Karşılaştığım her insan nazikçe yaklaşıp güzel sözler söylüyor. Dışarıda çok fazla yemek yeme fırsatım da olmadı. Genellikle tesislerde yiyoruz. Genel olarak herkes Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğunu söylüyor" açıklamasında bulundu.

"Burada daha çok 6 numara olarak görev alıyorum"

Kendi koşan, teknik olarak yüksek kaliteye sahip, fizik kalite olarak da iyi bir oyuncu olarak tarif eden Fransız futbolcu, "Fransa'da daha çok 8 numara olarak oynayan bir futbolcuydum. Burada daha çok 6 numara olarak görev yapıyorum. Genelde oynadığım pozisyon 8 numaraydı, burada daha farklı rolde elimden geleni yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Kupalar kazanmak istiyorum"

Hedeflerinden de bahseden 25 yaşındaki futbolcu, "Gelecek adına, benim adıma en önemlisi oynayabildiğim kadar fazla maç oynamak ve kupalar kazanmak. Türkiye Kupası'nı kazanacak olursam, 6 ay sonra bir kupa daha kazanmış olarak mutlu olacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına açık olan 20 dakikalık bölümde bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Sakatlıkları bulunan Dragus, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen ve Serdar Saatçı antrenmanda yer almadı.