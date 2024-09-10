Üye Girişi
Haberler

Tim Gajser, 6. kez şampiyon olmak için gaza basıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda liderliğini sürdüren Tim Gajser, 6. kez şampiyon olmak için hedefine odaklandı. Gajser, yaptığı açıklamada motosikletle olan tutkusunu ve gelecek yarışlara olan umutlarını paylaştı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) yarışı sonrası puanını 910'a çıkararak liderliğini sürdüren Sloven Tim Gajser, MXGP'de 6. kez şampiyon olmak için gaza basıyor.

Honda yarışçısı 28 yaşındaki Tim Gajser, 2015 MX2, 2016 MXGP, 2019 MXGP, 2020 MXGP ve 2022 MXGP'de şampiyon oldu.

MXGP'in 18. ayak yarışları için Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ne gelen Gajser, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Küçük yaşta motosiklet kullanmaya başladığını anlatan Gajser, "Motosikletle ilk yarışıma 3 yaşında katıldım. Antrenmanlar zorlayıcı geçiyor. Günde iki defa hatta daha fazla antrenman oluyor. Hayatımı bu spora adadım. Hayatım bu sporla geçiyor." dedi.

"Burada zevkle yarışıyorum"

Büyük fedakarlık yaptığını aktaran Gajser, şöyle konuştu:

"Karşılığını da almayı umuyorum. Sıralama yarışmasını ilk sırada tamamladım. 2018'den bu yana Afyonkarahisar'a geliyorum. Burada zevkle yarışıyorum. Gayet iyi. En iyi yanlarından birisi de tesis ve konaklama konusu. İki dakikada otelden yarış alanına gelebiliyoruz. Burada yarışmaktan bu nedenle zevk alıyoruz. Şu an takım olarak çok iyi ilerliyoruz. 6. şampiyonluğumu almak üzereyim. Son derece başarılı ilerliyoruz. Gelecek için bu işten zevk alarak bunun devamını getirmeyi planlıyoruz."

Bu yarışlardan sonra Şanghay'da yarışacaklarını belirten Gajser, "Sonraki yarış Şanghay için güzel umutlarım var. En son 4 yıl önce gitmiştim. Sanırım zemini değiştirdiler ama orada güzel anılarım oldu. Orayı da dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Motosiklet Güncel Dünya Spor

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı? Masterchef Bera kimdir? Masterchef ana kadroya giren Bera Altaş kaç yaşında?
title