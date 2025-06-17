Tilbe Şenyürek'ten 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası Açıklamaları

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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın pota altı oyuncusu Tilbe Şenyürek, yarın başlayacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkma hedeflerini ve hazırlıklarını değerlendirdi. Fransa ile karşılaşacakları ilk maç öncesi güçlü kalacaklarına inandığını belirtti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın pota altı oyuncusu Tilbe Şenyürek, yarın başlayacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.

Tilbe Şenyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın kamp süreci, turnuvadaki rakipleri ve hedeflerini değerlendirerek Türk basketbolseverlere destek çağrısında bulundu.

Hazırlık kampının güzel ve verimli geçtiğini aktaran Tilbe, "Her kamp güzel geçiyor ama benim en iyi hissettiğim, en enerji dolu geçirdiğim kamp süreçlerinden biriydi. Bomba gibi geldik diyebilirim. İnşallah öyle geçecek." diye konuştu.

"Hedefimiz gruptan çıkmak"

Turnuvanın ilk maçında yarın karşılaşacakları Fransa'nın zorlu bir rakip olduğunu vurgulayan milli basketbolcu, "Her zaman podyumda olan, madalya alan, olimpiyat finalisti bir takım olarak geliyor. Ama biz bunu kazansak da kaybetsek de demoralize olmadan avantaja çevirebiliriz. Biz çok psikolojik bir takımız. Galip gelirsek müthiş ama mağlup olursak da o psikolojik kırılmayı yaşamamalıyız. Ben gerçekçi bir insanım. İlk maçta mağlup olursak da o eşiği atlatabilirsek bizim hedef maçlarımız diğer iki maç çünkü. Hedefimiz gruptan çıkmak. Fransa maçında sonuç ne olursa olsun güçlü kalabilirsek Allah'ın izniyle gruptan çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Güzel bir grup aşaması geçireceğimizi düşünüyorum"

A Grubu'nda mücadele edecekleri Fransa, İsviçre ve Yunanistan'ı değerlendiren Tilbe Şenyürek, "Grubumuz diğer gruplara oranla dişimize göre. Özellikle Yunanistan maçı, tüm biletler satılmış. Çok çekişmeli, seyir zevki müthiş bir maç olacak. Güzel bir grup aşaması geçireceğimizi düşünüyorum inşallah. Herkesin desteği bizim yanımızda olur. Güzel bir enerjiyle bu gruptan çıkarız." şeklinde konuştu.

Milli takımın hedefleri konusunda herkesin ortak bir noktada buluştuğunu belirten Tilbe, "Artık hepimiz gerçekçiyiz. Hayal kurmak ya da beklentileri, hedefleri çok yüksek tutmak yerine bu yola öyle çıktık. Çünkü sonra hayal kırıklığına uğruyoruz. 'Madalya alalım' diyoruz, ilk maçtan kaybediyoruz. Sonrasında nasıl madalya alacağız diye düşünerek ikinci, üçüncü maça o motivasyonla çıkamıyoruz. O yüzden bu hedef doğrultusunda kampı çok iyi geçirdik. Hedefimiz; gruptan çıkmak, çeyrek final oynamak, turnuva kaçırmadan devam etmek, dünya şampiyonasına ve bir olimpiyata kadar gidebilmek. İnşallah benim adıma, milli takım adına, en büyük hedeflerimiz bunlar. Çok güzel geçeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Arka planda çok fazla şeyle uğraşıyoruz"

Türk basketbolseverlere destek çağrısında bulunan Tilbe Şenyürek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Basketbol 40 dakika oynanan bir oyun ama bu 40 dakikanın çok öncesinde yaşanan bir sürü hikaye var. Asla bahane değil asla sakatlıklar, psikolojik problemler... Onlar bizi sadece 40 dakikada sahada görüyor. Arka planda çok fazla şeyle uğraşıyoruz. Bence bu döneme kadar bunları çok iyi beceremediğimizi ve idare edemediğimizi düşünüyorum. Ama bence bu kamp, gerekli sorumlulukları hem biz ablalar ve liderler olarak hem de federasyonumuz, hepimiz aldık ve buraya gerçekten çok temiz bir kafayla geldik. O yüzden bizi desteklemeye devam etsinler. Zaten hep destekliyorlar. Bizim o hissiyatla ilgili hiçbir şeyimiz yok ama bence bu turnuva gerçekten farklı olacak. Biz bu yola böyle çıktık. Mağlup da olsak güzel mücadele eden, Türkiye'ye, Türk Milli Takımı'na yakışan bir 12 kişi izleyecekler. Mağlup olduğumuz zaman, Türk halkına 'canınız sağ olsun' dedirteceğimizi düşünüyorum. Yunanistan'a da geleceklerini düşünüyorum. Burada da yaşayan çok Türk var. İnşallah Türk halkını gururlandıracağız."

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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