Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile TikTok arasında imzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında, TikTok Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi eğlence partneri oldu. Basketbolseverler TikTok'ta eğlenceli içerikler üretebilecekler ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi TikTok hesabından maçların en özel anlarını izleyebilecekleri belirtildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile TikTok arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla TikTok, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi eğlence partneri olduğunu açıkladı.

Sponsorluk anlaşması kapsamında, basketbolseverler TikTok'ta eğlenceli içerikler üretebilecekler. Platform sayısız filtre, ses ve efektlerle; uygulama içinde özel içerikler üretilmesine imkan sunacak. Basketbolseverler ayrıca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi TikTok hesabından maçların en özel anlarını izleyebilecekleri belirtildi.

"YENİ ALANLARDA BULUŞMA FIRSATI YARATMAK GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yapılan anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Basketbol sevgisini ve kültürünü toplumun her kesimine yaymak için yeni kuşakların iletişim tercihlerini anlamak ve onlarla yeni alanlarda buluşma fırsatı yaratmak gerektiğinin farkındayız. Genç basketbol severlerin ilgisini artırmak ve basketboldaki yaratıcılıklarını göstermeye teşvik etmek amacıyla, iletişim çağının bütün pozitif olanaklarını kullanmak istiyoruz. TikTok'un basketbolu geniş kitlelere ulaştırma amacımıza katkı sağlayacağına, basketbol severler için yeni bir buluşma ve eğlence noktası olacağına inancımız tam. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve TikTok arasındaki sponsorluk anlaşmasının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

"PLATFORMUMUZ ARACILIĞIYLA BASKETBOLU DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRACAĞIZ"

TikTok'un sporla olan organik bağına vurgu yapan TikTok Türkiye Operasyon Lideri Erkan Ünlü de anlaşma ile ilgili şu şekilde konuştu:

"TikTok'u her gün milyonlarca insan ziyaret ediyor. Unutulmayan spor müsabakası anlarını yeniden paylaşan, spor konusundaki yeteneklerini gösteren içerik üreticilerimizin yanı sıra spor alanında üretilen içerikler milyarlarca kez görüntüleniyor. Müthiş bir performans gösterisi olan basketbolun TikTok evreni için apayrı bir yeri var. Türkiye'nin basketboldaki başarıları her zaman göğsümüzü kabarttı. TikTok olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'yle böyle bir iş birliğinde bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. TikTok'un basketbol severlerin yeni buluşma noktası haline gelmesiyse en büyük hedefimiz. Bu amaç için var gücümüzle çalışmaya, platformumuz aracılığıyla basketbolu daha geniş kitlelere ulaştırmaya ve sevdirmek için çabalamaya devam edeceğiz."