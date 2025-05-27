Tijana Boskovic, VakıfBank'a Transfer Oldu

KADIN voleybolunda yılın en dikkat çekici transferlerinden birine imza atarak VakıfBank'a transferi bugün resmen duyurulan Tijana Boskovic, "Harika bir başantrenör ve oyuncu grubu ile çalışacağım için heyecanlıyım. Birlikte güzel başarılar elde edebileceğimize inanıyorum. Burası benim için büyük bir meydan okuma. VakıfBank şimdiden çok sayıda kupa kazandı. Umarım beraber daha da fazlasını kazanırız" diye konuştu.

VakıfBank'ın yeni transferi Tijana Boskovic, sarı siyahlılardaki ilk röportajında VakıfBank'a kupalar kazanmak için geldiğini söyledi. Sırp pasör çaprazı düşüncelerinin şu şekilde paylaştı:

"En başından beri voleybolun sevdiğim bir spor olduğunu biliyordum. Sahada kendimi çok iyi hissediyordum. Bu spora başladıktan birkaç yıl sonra da profesyonel oldum. Bu yüzden 10 yıldan fazladır hayalimi yaşıyorum. Birçok harika antrenör ve oyuncuyla aynı tutkuyla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım ilerde daha fazlasını verebilirim"

'VAKIFBANK'IN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

VakıfBank büyük bir kulüp ve organizasyon olduğunu belirten tecrübeli voleybolcu, "Bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Harika bir başantrenör ve oyuncu grubu ile çalışacağım için heyecanlıyım. Birlikte güzel başarılar elde edebileceğimize inanıyorum. Bu kulüp şimdiden pek çok kupa kazandı. Umarım katkılarımla ve performansımla daha da fazlasını kazanırız. Bu benim için büyük bir meydan okuma olacak. Umarım gelecek yıl eğlenceli anılarımız olur. Oyuncu olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gelecek yıl taraftarların desteğini bekliyorum. Gelecek sezon görüşmek üzere" diyerek sözlerini tamamladı.