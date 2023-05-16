TİESF Futbol Süper Lig play-off müsabakaları Afyonkarahisar'da yapılacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Futbol Süper Lig play-off müsabakaları, 18-26 Mayıs tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Futbol Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun iki grup şeklinde oynanacak play-off müsabakaları Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Açıklamada müsabakalara Avcılar İESK, Gölcük GSK, İstanbul Sessizler SK, Kırşehir İESK, Manisa SSK, Ortahisar Belediyesi, Sefaköy İESK ile Torbalı İESK kulüplerinin katılacağı belirtildi.