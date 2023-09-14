TİESF Başkanı Kerim Vural, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede engelli futboluna katkı sağlayabilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kerim Vural'a A Milli Takım forması hediye ederken, Vural da Büyükekşi'ye plaket sundu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki görüşmede engelli futboluna katkı sağlayabilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kerim Vural'a A Milli Takım forması hediye ederken, Vural da Büyükekşi'ye plaket sundu.