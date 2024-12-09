Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor, Yayladağı Kapısı'nı açıyoruz

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

 Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu
Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

TİESF Başkanı Dursun Gözel: 'Kırgınlıklara Son Vereceğiz'

TİESF Başkanı Dursun Gözel: 'Kırgınlıklara Son Vereceğiz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, yeni dönemde birlik ve beraberlik vurgusu yaparak camiadaki kırgınlıkların sona ereceğini söyledi. 2024-2025 sezonları için hazırlıklara devam edeceklerini belirten Gözel, 2025 Deaflympics hedefini de vurguladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel, yeni dönemde camiadaki kırgınlıkları bitirerek önemli başarılara imza atacaklarını belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 futbol ve basketbol sezonlarının değerlendirme toplantısı başkanlığa yeni seçilen Dursun Gözel'in öncülüğünde Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan 70 kulüp temsilcisinin önünde camiaya birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Gözel, "Federasyonumuzun yeni döneminde küslüklere son vereceğiz. Hep birlikte el ele camiamıza hizmet edeceğiz. Kapımızın herkese açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Küslüklere kırılganlıklara yer vermeyeceğiz. Biz, büyük bir aileyiz. Bunu da layıkıyla bütün spor kamuoyuna en güzel şekilde göstereceğiz. Toplantılarımız kapsamında yeni yönetim anlayışıyla her branşa özgü yol haritası çizeceğiz. Kulüplerimizin sorun ve önerilerini büyük bir hassasiyetle dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

Japonya'da gelecek yıl düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nı (2025 Deaflympics) hedef gösteren Gözel, "2025 Deaflympics, hepimiz için büyük bir öneme sahip. Türkiye olarak ne denli büyük bir spor ülkesi olduğumuzu orada en iyi şekilde göstereceğiz. Milli sporcu kardeşlerimizin oyunlara en iyi şekilde hazırlanabilmesi adına bütün çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
img

"Selanikliler de geri dönsün" dedi, koltuğundan oldu
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
img

Galatasaray'ın yıldızlarından taraftarı yıkan haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Haskoloğlu neden Türkiye'yi terk ediyor? Doğu Perinçek hakkına neden soruşturma açıldı, Doğu Perinçek Suriye -Esad hakkında ne dedi ne dedi? Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı? Kızıl Goncalar Özlem Gürses kimdir? Gaziantep FK Rizespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Rizespor maçı hangi kanalda? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Esenler Erokspor Ümraniyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Erokspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Kaç Suriyeli ülkesine döndü, sayısı açıklandı mı? Amedspor Şanlıurfaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? Barış Alper Yılmaz sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok? Osimhen sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.