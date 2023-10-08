Tibet'te çığ felaketi: 4 dağcı öldü, 1 dağcı ağır yaralandı

LHASA, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Shishapangma Dağı'nda Cumartesi öğleden sonra çığ düştü. Bölge spor bürosu olayda dört dağcının öldüğünü veya kaybolduğunu, bir dağcının ise ağır yaralandığı belirtti.

Kurtarma ekiplerine göre çığ, 7.600 metrenin üzerindeki bir irtifada meydana geldi.

Yapılan ön soruşturmada bir Amerikalı dağcı ile bir Nepalli dağcının öldüğü, bir diğer Amerikalı dağcı ile Nepalli dağcının kaybolduğu ve bir Nepalli dağcının ise ağır yaralandığı tespit edildi.

Çığın ardından kısa bir süre sonra Shishapangma Dağı'nın ana kampına kurtarma ekipleri sevk edildi ve tüm tırmanış faaliyetleri askıya alındı. Cumartesi akşamı itibarıyla ağır yaralı olan Nepalli dağcının hayati tehlikeyi atlattığı ve kurtarma ekibi tarafından aşağıya indirildiği belirtildi.

Xigaze'ye bağlı Nyalam ilçesinde bulunan Shishapangma Dağı, tamamı Çin sınırları içerisinde yer alan 8.000 metrenin üzerindeki tek dağ.